https://static.news.ru/photo/2426a026-9721-11e9-9804-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Леван Авлабрели/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Шерин поприветствовал идею бизнесмена Шалвы Алавердашвили организовать бесплатные автобусные рейсы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона для российских туристов в Грузию. По его словам, грузинские коммерсанты более здравомыслящие люди, чем политики.

Данное заявление характеризует грузинский народ как неоднородный. Там есть здравомыслящие люди, настроенные миролюбиво по отношению к России. Они прекрасно понимают, что в Грузии есть люди, которые хотят мирно жить, трудиться и зарабатывать деньги, а есть люди, которые хотят зарабатывать иными способами, — приводит ФАН слова парламентария.

Алавердашвили является руководителем Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне беспорядков в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр.

Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице возникли 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, писал News.ru.

Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера парламента, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.