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Крым должен вернуться в состав Украины, заявил госсекретарь США Майкл Помпео и подчеркнул, что его ведомство активно сотрудничает с новыми властями страны. В самом Крыму слова американского политика назвали стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах.

Депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек считает, что это — попытка Соединённых Штатов вернуть себе главную роль мирового жандарма. Парламентарий выразил уверенность, что «в понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России».

На планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику. Растущее влияние России в этом плане идёт вразрез с их корыстными, прагматичными интересами, — цитирует парламентария РИА Новости .

Он отметил, что присоединение полуострова к России стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру сразу после распада СССР. Депутат выразил уверенность, что «даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощёчина всей жандармской политике Штатов за последние 26 лет».

Ранее, как писал News.ru, швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров не может быть возвращён в состав Украины. По его мнению, эта территория важна для России «в гражданском и военном плане», а местное население не хочет возвращаться к прежней жизни и готово, если потребуется, бороться за своё будущее.