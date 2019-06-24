https://static.news.ru/photo/b75fb65c-96b3-11e9-aac6-fa163e074e61_1024.jpg Юнус-Бек Евкуров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Государственной думе России прокомментировали информацию о том, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял решение подать в отставку с поста главы республики.

По мнению депутата Адальби Шхагошев, решение политика можно назвать выверенным и «мужественным», сообщает РИА Новости.

Его заявление — это честный, мужской поступок, — сказал Шхагошев.

Парламентарий высказал уверенность, что Евкуров в своей жизни и карьере много сделал поступков, которые можно назвать героическими. И для него в карьере не было ничего важнее, чем процветание родной ему Ингушетии.

Ранее стало известно, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке со своего поста, писал News.ru.