В Государственной думе России прокомментировали информацию о том, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял решение подать в отставку с поста главы республики.
По мнению депутата Адальби Шхагошев, решение политика можно назвать выверенным и «мужественным», сообщает
Его заявление — это честный, мужской поступок, — сказал Шхагошев.
Парламентарий высказал уверенность, что Евкуров в своей жизни и карьере много сделал поступков, которые можно назвать героическими. И для него в карьере не было ничего важнее, чем процветание родной ему Ингушетии.
Ранее стало известно, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке со своего поста, писал News.ru.