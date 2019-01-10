В ГД внесли проект о статусе Курильской гряды

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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внёс в Государственную думу законопроект, из которого следует, что Курильские острова являются собственностью России в составе Сахалинской области. В случае его принятия, Курилы не смогут быть переданы Японии.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — говорится в тексте документа, информирует URA.RU.

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ сообщили, что посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашён в российское ведомство после заявлений Токио по мирному договору.

В ведомстве отметили, что в Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о «переходе территориальной принадлежности Курильских островов к Японии».