https://static.news.ru/photo/9047516e-a659-11e9-b64c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что введение Соединёнными Штатами возможных санкций против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400 является «нездоровой конкуренцией».

США действуют вне каких-либо взаимоуважающих договорённостей различных государств, а действуют, исходя из нездоровой конкуренции в рамках военно- технического сотрудничества, — передаёт его слова РИА Новости.

Парламентарий полагает, что это в очередной раз подчёркивает попытку Вашингтона заставить играть по своим правилам другие государства.

Как ранее писал News.ru, НАТО должна быть рада, что Турция закупила у России С-400, потому что Альянс станет от этого сильнее, заявил лидер республики Реджеп Эрдоган.