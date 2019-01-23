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В ГД с пониманием отнеслись к угрозам Сирии Израилю

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Шерин отнёсся к угрозам со стороны Сирии ударить по аэропорту Тель-Авива с пониманием. Он напомнил, что ранее уже называл действия Израиля в САР провокационными.

«Когда я говорил о превентивных ударах по израильским аэродромам, я имел в виду, что, возможно, имеет смысл уничтожать инфраструктуру, которая может использоваться для взлета самолетов, летящих бомбить территорию Сирии, где, напомню, находятся наши военные», — передаёт его слова ФАН.

Как ранее писал News.ru, власти Сирии решили шантажом добиться от Совета Безопасности ООН принятия мер в связи с авиаударами Израиля. Дамаск пригрозил в ответ уничтожить аэропорт Тель-Авива.


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