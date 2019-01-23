В ГД с пониманием отнеслись к угрозам Сирии Израилю

https://news.ru/storage/news/25613fd433fd40b3fcd6148d899ab1fa/d73b91b8-795c-4475-bf44-cf15f108dbc0_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Шерин отнёсся к угрозам со стороны Сирии ударить по аэропорту Тель-Авива с пониманием. Он напомнил, что ранее уже называл действия Израиля в САР провокационными.

«Когда я говорил о превентивных ударах по израильским аэродромам, я имел в виду, что, возможно, имеет смысл уничтожать инфраструктуру, которая может использоваться для взлета самолетов, летящих бомбить территорию Сирии, где, напомню, находятся наши военные», — передаёт его слова ФАН.

Как ранее писал News.ru, власти Сирии решили шантажом добиться от Совета Безопасности ООН принятия мер в связи с авиаударами Израиля. Дамаск пригрозил в ответ уничтожить аэропорт Тель-Авива.