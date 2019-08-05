В понедельник, 5 августа, россияне стали свидетелями нешуточной словесной дуэли. Депутатский поединок был недолгим. Но без продолжения схватки дело явно не обойдётся. Разобраться решили с молодежью. Даже в негативном влиянии на государственные интересы их обвинили. И всё же как минимум один защитник молодежи в ГД нашёлся. Им оказался самый молодой депутат двадцатичетырехлетний Василий Власов.
Предрассудков у нас хоть отбавляй. Вот небольшая часть самых распространённых: «Все блондинки глупые! Женщинам не место за рулем! Мужчины хотят только одного! Все русские сильно пьют!». Психологи уверены, что предрассудки чаще всего возникают из-за неправильного представления о чем-либо, из-за неполной или искаженной информации, часто полученной не на своем опыте, а на опыте других людей. Возьмем, к примеру, сексизм — предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера. Ну разве все женщины плохо водят? Или неужели вам не встречались умные блондинки?
Но если с сексистами хотя бы на словах в нашей стране вроде как борются, то вот возрастные предрассудки не просто многими считаются неким элементом российского менталитета, теперь их, похоже, попытались вывести на законодательный уровень.
Отличился депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился к премьеру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Даже специальное обращение по СМИ разослал.
В нём Петров утверждает: только что достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — модные гаджеты, люксовые автомобили, отдых на ВИП-курортах. И в итоге «неразумная» молодежь попадает в «кредитное рабство». При этом, депутат напоминает, что, согласно соцданным, более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.
Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста, — поясняет свою инициативу Петров.
Безусловно, в нашей стране всегда чиновникам было куда легче запрещать и карать, нежели искать разумные выходы из сложных ситуаций. А ведь именно для поиска разума в потоке бреда и нелогичности мы вроде как выбираем депутатов различного уровня. Да и остальные «слуги народа» на наши деньги (то есть зарплаты из бюджета) должны облегчать жизнь россиян качественным управлением, а не возводить новые преграды и барьеры. Может и избирательный ценз нужно поднять, а то вдруг «неразумная» молодежь пойдет не тех выбирать. Но до этого депутаты, к счастью или сожалению, еще не додумались.
Вводить ограничения для молодежи, похоже, постараются поэтапно. Правда, в ГД уже нашлись те, кто в корне не согласен с постановкой вопроса.
Огромное число ребят и девушек берут кредиты на покупку ноутбуков, компьютеров, современных смартфонов, которые нужны в образовательной деятельности. Огромное количество образовательных программ существует именно для компьютеров, для подготовки презентаций, проектов. И было бы глупо, мне кажется, запрещать, не давать им такую возможность. Вообще, я против любых запретов, особенно что касается выдачи кредитов, — цитирует депутата Василия Власова РИА Новости.
Депутат также сильно сомневается в том, что большое число молодых людей являются злостными неплательщиками. А молодым родителям, особо подчеркнул Власов, нередко нужны кредиты на обустройство детской. Вряд ли запреты помогут справиться с проблемой низкой рождаемости в стране. А ведь президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал правительство подумать о том, что ещё сделать для того, чтобы молодые семьи не откладывали рождение детей «на потом» и «до лучших времен».
Речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшались...необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет, — заявил, к примеру, Путин в ноябре 2017 года в ходе Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Очевидно, премьер Медведев в курсе президентских поручений. А как насчёт депутатов заксобрания Ленинградской области? Лучше бы подумали, как зарплаты молодым людям поднять, чтобы в "кредитное рабство" не попадали.