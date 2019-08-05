В понедельник, 5 августа, россияне стали свидетелями нешуточной словесной дуэли. Депутатский поединок был недолгим. Но без продолжения схватки дело явно не обойдётся. Разобраться решили с молодежью. Даже в негативном влиянии на государственные интересы их обвинили. И всё же как минимум один защитник молодежи в ГД нашёлся. Им оказался самый молодой депутат двадцатичетырехлетний Василий Власов.

Предрассудков у нас хоть отбавляй. Вот небольшая часть самых распространённых: «Все блондинки глупые! Женщинам не место за рулем! Мужчины хотят только одного! Все русские сильно пьют!». Психологи уверены, что предрассудки чаще всего возникают из-за неправильного представления о чем-либо, из-за неполной или искаженной информации, часто полученной не на своем опыте, а на опыте других людей. Возьмем, к примеру, сексизм — предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера. Ну разве все женщины плохо водят? Или неужели вам не встречались умные блондинки?

Но если с сексистами хотя бы на словах в нашей стране вроде как борются, то вот возрастные предрассудки не просто многими считаются неким элементом российского менталитета, теперь их, похоже, попытались вывести на законодательный уровень.

Василий Власов vasiliyldpr/vk.com

Отличился депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился к премьеру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Даже специальное обращение по СМИ разослал.

В нём Петров утверждает: только что достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — модные гаджеты, люксовые автомобили, отдых на ВИП-курортах. И в итоге «неразумная» молодежь попадает в «кредитное рабство». При этом, депутат напоминает, что, согласно соцданным, более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.

Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста, — поясняет свою инициативу Петров.

Безусловно, в нашей стране всегда чиновникам было куда легче запрещать и карать, нежели искать разумные выходы из сложных ситуаций. А ведь именно для поиска разума в потоке бреда и нелогичности мы вроде как выбираем депутатов различного уровня. Да и остальные «слуги народа» на наши деньги (то есть зарплаты из бюджета) должны облегчать жизнь россиян качественным управлением, а не возводить новые преграды и барьеры. Может и избирательный ценз нужно поднять, а то вдруг «неразумная» молодежь пойдет не тех выбирать. Но до этого депутаты, к счастью или сожалению, еще не додумались.

Сергей Булкин/News.ru

Вводить ограничения для молодежи, похоже, постараются поэтапно. Правда, в ГД уже нашлись те, кто в корне не согласен с постановкой вопроса.

Огромное число ребят и девушек берут кредиты на покупку ноутбуков, компьютеров, современных смартфонов, которые нужны в образовательной деятельности. Огромное количество образовательных программ существует именно для компьютеров, для подготовки презентаций, проектов. И было бы глупо, мне кажется, запрещать, не давать им такую возможность. Вообще, я против любых запретов, особенно что касается выдачи кредитов, — цитирует депутата Василия Власова РИА Новости.

Депутат также сильно сомневается в том, что большое число молодых людей являются злостными неплательщиками. А молодым родителям, особо подчеркнул Власов, нередко нужны кредиты на обустройство детской. Вряд ли запреты помогут справиться с проблемой низкой рождаемости в стране. А ведь президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал правительство подумать о том, что ещё сделать для того, чтобы молодые семьи не откладывали рождение детей «на потом» и «до лучших времен».

Речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшались...необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет, — заявил, к примеру, Путин в ноябре 2017 года в ходе Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Очевидно, премьер Медведев в курсе президентских поручений. А как насчёт депутатов заксобрания Ленинградской области? Лучше бы подумали, как зарплаты молодым людям поднять, чтобы в "кредитное рабство" не попадали.