https://static.news.ru/photo/110a70fe-aa30-11e9-bb3d-fa163e074e61_1024.jpg Степан Полторак и Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка объяснил инцидент с участием президента и министра обороны Степана Полторака. По его словам, в действительности всё было не так. Глава государства не толкал Полторака, а просто попросил его немного отойти.

Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошёл. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё, — цитирует его РИА Новости .

Ранее в Интернете появились кадры, где Зеленский резко отталкивает от себя министра обороны Степана Полторака. Инцидент произошёл во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Украинский лидер беседовал с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком. Рядом с ними были министр обороны и ещё два человека, писал News.ru.