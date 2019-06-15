https://static.news.ru/photo/3e655bb8-8e8d-11e9-aaf8-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Пучков Фото: krylatskoe.mos.ru

Генерал полиции Андрей Пучков, которого президент РФ Владимир Путин освободил от должности из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, написал заявление об уходе на пенсию. Он возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы.

О таком развитии событий Znak.com рассказали в «Московском профсоюзе полиции». В организации также отметили, что сотрудники УВД хотели записать видеообращение в поддержку Пучкова и передать его на «Прямую линию с Владимиром Путиным», однако генерал убедил подчинённых этого не делать.

13 июня на сайте Change.org появилась петиция с обращением к Путину вернуть Пучкова на пост начальника УВД по ЗАО Москвы. По мнению автора, ответственность должны нести только те лица, которые непосредственно занимались делом Голунова.

Спецкора издания «Медуза» задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России . Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.

13 июня президент Путин уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова из-за дела Голунова, писал News.ru.