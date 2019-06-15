Генерал полиции Андрей Пучков, которого президент РФ Владимир Путин освободил от должности из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, написал заявление об уходе на пенсию. Он возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы.
О таком развитии событий Znak.com рассказали в «Московском профсоюзе полиции». В организации также отметили, что сотрудники УВД хотели записать видеообращение в поддержку Пучкова и передать его на «Прямую линию с Владимиром Путиным», однако генерал убедил подчинённых этого не делать.
13 июня на сайте Change.org появилась петиция с обращением к Путину вернуть Пучкова на пост начальника УВД по ЗАО Москвы. По мнению автора, ответственность должны нести только те лица, которые непосредственно занимались делом Голунова.
Открытое письмо в поддержку журналиста подписали
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.
13 июня президент Путин уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова из-за дела Голунова, писал News.ru.