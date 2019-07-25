Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму вызваны на допрос в Следственный комитет. Обыски прошли у четырёх оппозиционеров: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Николая Баландина. News.ru рассказывает, что известно об оперативных действиях и как с этим связаны акции протеста у Мосгоризбиркома.

На допрос вызваны Любовь Соболь, Иван Жданов, Елена Русакова, Геннадий Гудков, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина. Несколько из вызванных на допрос отказались идти. Одним из таких людей был Геннадий Гудков.

А как я пойду на допрос, если у меня никакого официального приглашения? — вопрошает отец Дмитрия Гудкова.

В разговоре с корреспондентом он отметил, что без пятнадцати двенадцать ночи ему на мобильный телефон позвонил следователь и пригласил на допрос.

Ну, естественно, он был послан. Потому что телефонный звонок не является основанием для вызова, — заявил Гудков.

Он отметил, что ждёт официальной повестки, которая на момент разговора с Геннадием Гудковым так и не пришла.

Елена Русакова в комментарии News.ru отметила, что она не знает, на каких основаниях её вызвали и что происходит.

Никаких мыслей по этому поводу, — заключила она.

Ещё один вызванный на допрос экс-лидер московского «Молодёжного яблока», оппозиционный активист Кирилл Гончаров признался News.ru, что вообще не понимает зачем его вызывают.

Парадокс в том, что, например, лично меня не было ни у ВГИКа, ни у мэрии в тот день, когда проводилось мероприятие, на котором основывается это уголовное дело. Я просто физически не мог помешать работе Мосгоризбиркома поскольку меня не было на месте, — заключил он.

Председатель движения «Открытая Россия» и также незарегистрированный кандидат в депутаты Александр Соловьёв считает, что такие действия со стороны правоохранительных органов — обычное давление.

Ну разумеется это методы устрашения, но я, если честно, уже не первый раз подвергаюсь обыскам. Я не могу сказать, что мне наплевать, конечно, это стрессовая ситуация и мне неприятно. Я никаким героизмом не страдаю. Понимаете, даже если это нас устрашит, это не должно устрашать людей ни в коем случае, — говорит он. Александр Соловьёв глава движения «Открытая Россия»

Также Соловьёв рассказал, что в то время когда к нему домой пришли оперативники с обысками, его самого там не было, а о происходящем сообщали соседи.

Насколько мне рассказали соседи, они около часа ломились в дверь. В один момент они сказали, что им показалось, что они выламывают дверь. В принципе, меня бы это не удивило. Но примерно минут через сорок после этого соседи сказали, что вроде как на лестничной площадке никого больше нет и дверь не выломана. Я ещё не был там, я надеюсь, что дверь не выломана и соседи правы, — рассказывает политик.

Он назвал действия силовиков «явкой с повинной» .

На граждан за требование нормально работать по закону заводят уголовное дело о воспрепятствовании их деятельности. То есть это явка с повинной со стороны органов, которые говорят: не мешайте нам фальсифицировать, — заявил Соловьев.

К директору ФБК Ивану Жданову, которому также отказали в регистрации кандидатом, с обысками пришли поздно вечером, а позже увезли на ночной допрос.

Нам было в принципе очевидно, когда приняли решение о возбуждении уголовного дела. Приехали ночью уже к 11 часам. Проводили обыск недолго, часа за полтора управились. После этого отвезли на ночной допрос, — сообщил он.

Политик отметил, что действия правоохранителей никак не влияют на ближайшие планы незарегистрированных независимых кандидатов, в том числе и на встречу 27 июля.

Как работали, так и работаем. Сегодня ночью у меня были обыски и допрос, а днём будет встреча с членами совета по правам человека и заседание Мосгоризбиркома. Много встреч запланировано. Главное, я планирую встречаться с кандидатами и избирателями 27 числа, — сказал Жданов.

На 27 июля запланирована несогласованная с властями акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов. ГУВД уже опубликовало сообщение, в котором призывала воздержаться от участия в митинге. 20 июля похожая акция прошла на проспекте Сахарова, она собрала более 20 тысяч человек.

Ещё один независимый кандидат, гражданская активистка Юлия Галямина в разговоре с News.ru назвала происходившее прошлой ночью «плохим театральным шоу».

Мне вчера позвонили, вызвали на допрос, я сказала, что не буду разговаривать по телефону, повестку они принесли сегодня в 10, когда меня уже не было дома и её никто не мог взять. Я думаю, что всё это просто театральное шоу, очень плохое театральное шоу, не думаю, что это что-то серьёзное, — уверена она.

Активистка предположила, что эти события лишь подогреют интерес у простых людей и на митинг, запланированный 27 июля, придёт ещё больше людей.

Это очень глупо, они только ещё больше разозлили людей и теперь ещё больше хотят пойти на встречу с кандидатами. Может быть, изначально не столько хотело, но сейчас своими глупыми силовыми методами они людей, конечно, подзадорили. Мы отменим митинг только в том случае, если за завтра всех зарегистрируют, но этого, очевидно, уже не будет, — утверждает Галямина.

Юрист ФБК и одновременно незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь рассказывает на своей странице в Twitter о последних событиях.

Любовь Соболь (слева) Сергей Булкин/News.ru

Она сообщила, что сегодня в Мосгоризбиркоме рассматривается её жалоба на отказ в регистрации кандидатом. Апелляционная жалоба также была отклонена, заявляет Соболь.

Продолжаю голодовку в здании Мосгоризбиркома. Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно она говорила о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей. Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу. И требую от неё конкретных решений, — написала она у себя в Twitter.

Следственный комитет не комментирует это дело.

Ранее СКР по Москве сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», а также о допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов. Имена фигурантов не раскрываются.

По мнению ведомства, ранее проведённые «действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Максимальное наказание по статье 141 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.