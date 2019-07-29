https://static.news.ru/photo/270de3f4-b205-11e9-a23e-fa163e074e61_660.jpg Александр Усс Фото: krskstate.ru

Бездействие специалистов во время лесных пожаров в труднодоступных местах является общемировой практикой, заявил глава Красноярского края Александр Усс. По его словам, такие возгорания, как правило, прекращаются естественным путём.

Он отметил, что ежегодные пожары рассматриваются властями региона как природное явление. Чиновник уверен, что труднодоступные территории в России, Канаде, США и Мексике тушатся естественным путём — выпадением осадков.

Несмотря на это, губернатор сообщил, что часть лесов края планируется перевести в зону охраны, в которой пожар потушат, даже если он не представляет прямой угрозы населённым пунктам и объектам экономики. В перспективе эта зона будет расширена, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Красноярском крае, Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров. Из-за постоянного увеличения площади возгорания задымлению подверглись ряд регионов Сибири и Дальнего Востока.