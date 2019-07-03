https://static.news.ru/photo/411744b4-9da8-11e9-9fa8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evandro Inetti/Global Look Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможность визита Папы Римского Франциска в Россию. Он отметил, что в этом вопросе необходимо принять во внимание религиозную составляющую отношений Москвы и Ватикана.

Ушаков подчеркнул, что визит понтифика нужно рассматривать совместно с представителями Русской православной церкви (РПЦ). При этом, по словам помощника главы государства, этот вопрос в настоящее время не стоит на повестке дня, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения планируется заключить в рамках визита президента Владимира Путина в Ватикан. По словам посла России в этой стране Александра Авдеева, соответствующий меморандум подпишут глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и генсек Госсекретариата Ватикана Паоло Борджиа.