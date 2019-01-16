Ушаков: Кремль не собирается отдавать Южные Курилы

https://news.ru/storage/news/a7f38523cde04158e0750f31d99d26f6/0809fc2a-be25-4430-ad39-3c4255468a7b_850.jpg Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Южные Курилы являются территорией Российской Федерации. У Кремля отсутствуют планы передавать острова какой-либо стране, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На вопрос о затянувшихся переговорах с Японией по заключению мирного договора чиновник заявил, что Токио придётся признать итоги Второй мировой войны, согласно которым вся южная гряда стала частью СССР, а потом и РФ, пишет «Интерфакс».

«Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать <...> То, что хочет забрать Япония, об этом еще можно подискутировать», — подытожил Ушаков.

Свыше трети жителей Страны восходящего солнца считают, что властям необходимо добиваться от Москвы единовременной передачи всех четырёх южнокурильских островов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого японским общественным телевидением. За единовременную передачу всех «северных территорий» (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и несколько мелких необитаемых островов, именуемых в Японии Хабомаи) выступают 38% респондентов. Столько же высказались за поэтапную передачу островов. Ещё 10% согласны на процедуру передачи под юрисдикцию Токио только двух островов — Шикотана и Хабомаи.

Ранее News.ru сообщал о готовящемся в Москве митинге против передачи Курил. Демонстрация начнётся на Суворовской площади 20 января. Ожидается, что участие в ней примут до 1 тысячи человек.