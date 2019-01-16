USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,294 $   Brent60.14 $ Bitcoin3,639.93 $
МОСКВА-7°C19:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Ушаков: Кремль не собирается отдавать Южные Курилы

Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Южные Курилы являются территорией Российской Федерации. У Кремля отсутствуют планы передавать острова какой-либо стране, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На вопрос о затянувшихся переговорах с Японией по заключению мирного договора чиновник заявил, что Токио придётся признать итоги Второй мировой войны, согласно которым вся южная гряда стала частью СССР, а потом и РФ, пишет «Интерфакс».

«Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать <...> То, что хочет забрать Япония, об этом еще можно подискутировать», — подытожил Ушаков.

Свыше трети жителей Страны восходящего солнца считают, что властям необходимо добиваться от Москвы единовременной передачи всех четырёх южнокурильских островов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого японским общественным телевидением. За единовременную передачу всех «северных территорий» (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и несколько мелких необитаемых островов, именуемых в Японии Хабомаи) выступают 38% респондентов. Столько же высказались за поэтапную передачу островов. Ещё 10% согласны на процедуру передачи под юрисдикцию Токио только двух островов — Шикотана и Хабомаи.

Ранее News.ru сообщал о готовящемся в Москве митинге против передачи Курил. Демонстрация начнётся на Суворовской площади 20 января. Ожидается, что участие в ней примут до 1 тысячи человек.


#курилы #россия #ЯПОНИЯ #Ушаков
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
Россияне опасаются передачи островов Японии
политика 15:15, 16 января 2019
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Россияне опасаются передачи островов Японии
в мире 06:55, 16 января 2019
Опрос показал желание японцев вернуть Курилы
политика 06:58, 15 января 2019
Bellingcat: в Кремле допускают референдум по Курилам
общество 17:26, 14 января 2019
Активисты проведут в Москве митинг против передачи Курил
политика 15:48, 14 января 2019
Лавров назвал условие для мирного договора с Японией
Лента новостей
культура 19:31
Тарантино поменял профессию
общество 19:30
Россиянам посоветовали не ездить в сектор Газа
наука 19:29
Три новых вируса найдены в нефтяной скважине в Сибири
спорт 19:21
WADA открестилось от наказания России
здоровье 19:14
Голодание «замедляет» старость
Другие новости
политика 18:38
Путин проведёт переговоры с Эрдоганом в Москве
политика 18:34
Чеченский министр рассказал о культе благодарности Путину
политика 16:59
Путин рассказал об ожиданиях от российского правительства
политика 16:10
ПАСЕ останется без России и её денег
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top