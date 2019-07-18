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Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что улучшение ситуации вокруг введённых ЕС санкций против России зависит от Москвы.

Бывшая глава Министерства обороны ФРГ подчеркнула, что ЕС должен показать, что готов продолжать диалог с позиции силы, так как Кремль не прощает слабости. При этом Россия была и остаётся соседом ЕС, цитирует фон дер Ляйен Bild .

Как писал News.ru ранее, Урсула фон дер Ляйен собирается покинуть пост зампреда правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Об этом она проинформировала лидера политической организации.