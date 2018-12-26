Украинское военное положение пало жертвой праздников

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Петр Порошенко

Продление чрезвычайного режима не одобрили США

Сегодня последний день действия военного положения, введённого президентом Порошенко после своей провокации в Керченском проливе. Если начнут подводить его итоги, то выглядеть они будут чистой пародией на большую политику. Главным результатом всей этой, скорее пропагандистской, кампании можно счесть то, что более полутора тысяч россиян не смогли попасть на территорию соседней страны, включая даже тех наших граждан, кому повезло быть старше шестидесяти лет. По словам прокурора Луценко, им дали понять, что такое состояние войны. Видимо, ощущение после скоротечной депортации из аэропорта было действительно сильным.

К положительным итогам также вполне можно отнести сокращение потребления алкоголя населением областей с особым режимом, поскольку продажа спиртного там была ограничена. А заодно не могли не испытать чувства глубокого удовлетворения и защитники природы. Так как и охота там была запрещена. Как и применение пугающей диких зверей пиротехники.

В остальном Пётр Порошенко никаких своих целей не достиг, поскольку он, может, и пошел бы на отмену грядущих президентских выборов, подняв до небес градус военной истерии, но этот демарш не допустили бы американские покровители, которые давили на подотчетного украинского лидера, дабы он не продлевал и нынешнее военное положение. Господин Пол Волкер был твёрд и не был склонен допускать киевскую самодеятельность. facebook.com/petroporoshenko

Но самое главное, что Украина уже начала праздновать. И Верховная рада с чистым сердцем и с чувством выполненного перед особой нацией долга отправилась на рождественские каникулы. Теперь там не до политики и тем более не до продления мало кому понятного военного положения. Пора снимать все ограничения на горилку.

Если же отвлечься от чисто опереточных деталей, то вся эта канитель окончательно убила скромные надежды Кремля хоть на хоть какую-то договороспособность пана Порошенко. Стало очевидно, что оставшееся до украинских выборов время, которые сами по себе станут состязанием в русофобстве, Москве не остается ждать ничего, кроме серии провокаций по типу керченской. Порошенко намерен играть по-крупному. Терять ему по большому счету нечего. И он готов пойти ва-банк, если его репутация так и останется на уровне комика Зеленского. Хотя пьеса, сценарий которой сейчас усиленно пишется командой Порошенко, далеко не комедия.

Так что, в сухом остатке — окончательная смерть Минских соглашений, ожидание новых вооруженных провокаций с расчетом на натовское сочувствие и усиленный поиск под державной кроватью руки Москвы. Очень хотелось бы только, чтобы прозападный Порошенко всё-таки уяснил мысль того же Уинстона Черчилля, уверенного, что война — это каталог грубых ошибок. А не оперетта с закрытием границы.