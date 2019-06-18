https://static.news.ru/photo/626b5390-9177-11e9-9a67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве украинского народа». Поводом для такого заявления послужила «пророссийская» позиция премьер-министров федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания.

Вайль и Швезиг стали «пособниками» Москвы, своими действиями разрушающими «доверие к Германии как к посреднику», заявил дипломат в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung .

Вайль «попал в немилость» после того, как раскритиковал антироссийские санкции, введённые Евросоюзом. По мнению немецкого политика, они не приносят политической выгоды.

Швезиг прежде выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. Она считает, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при совместной работе Германии, России и ЕС в целом.

Ранее News.ru сообщал, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оценил отношения ЕС и России. По его словам, в дальнейшем они не будут прежними из-за санкций и взаимных обвинений. При этом политик подчеркнул, что Россия ищет новые пути сотрудничества с европейским странами.