Украинских бизнесменов затравили за покупку российской франшизы

https://news.ru/storage/news/e1de28be3b09e6eae3169a6bccf763c6/1fbef666-52a2-47d9-8f35-38883fabfa63_850.jpg facebook.com/dodopizza

Ресторан Dodo Pizza не стали открывать из-за угроз

О скором открытии в Запорожье пиццерии сети Dodo Pizza рассказал 28 декабря на своей страницы в Facebook основатель компании Фёдор Овчинников. Начать работу первой в стране закусочной этой российской франшизой планировалось в марте 2019 года. Овчинников не скрывал своей радости, назвал это грандиозным событием и не скупился на комплименты Украине. По его словам, для первой украинской пиццерии Dodo уже строится двухэтажное здание.

«Я точно знаю, что классный продукт и открытая политика ведения бизнеса не имеют территориальных ограничений. Не удивлю вас, если скажу, что у нас амбициозные планы по развитию в Украине. В следующем году мы начнем активное развитие в этой стране», — написал Овчинников.

Пост вызвал огромный вал агрессивных комментариев от украинской аудитории. В основном комментирующие высказывались в том духе, что российскому бизнесу, в то время как между Россией и Украиной по их словам идет война, нечего делать в украинских городах и угрожали поджогом будущей пиццерии. Большинство реплик были нецензурными. Среди не самых радикальных комментариев попадались, например, такие:

«Вас в дверь — вы в окно. Как же задрали. надеюсь, Запорожье даст Вам прикурить». «Прекращайте запугивать человека. А то он не достроит, и там гореть нечему будет». «Сколько дней простоит? Ставки принимаете?».

Как написало украинское издание «MC Today», франшизу сети купили предприниматели Алексей Филлиппенков, Руслан Филобок и Кирилл Соловьев. Согласно условиям договора, украинские партнеры заплатили Dodo Pizza разовый взнос $5 тыс., ежемесячно компания будет платить 4−7% от выручки. Работу самого ресторана — оборудование, зарплаты и прочее — должны обеспечивать украинцы. Обычно стоимость открытия одной пиццерии составляет $150−250 тыс. Предприниматели планировали открыть пять точек сети в Запорожье.

Алексей Филлипенков в комментарии изданию признал, что они с партнерами понимали политический аспект сотрудничества с русским бизнесом. «Dodo Pizza — это международная компания, зарегистрированная в Британии. Взносы мы платим в европейскую компанию, оттуда деньги пойдут на развитие европейского офиса. У нас будут работать украинцы, мы платим налоги Украине, язык всех коммуникаций — украинский», — объяснил журналистам предприниматель.

Владелец Dodo Pizza Фёдор Овчинников, с которым также пообщалось «MC Today», отметил, что на первом этапе надеется получить выручку в $40−50 тыс. в месяц.

«Политические нюансы мы учитывали, но мы предприниматели — чувство риска притуплено. У нас есть успешная пиццерия в Эстонии, где тоже не самые лучшие отношения с Россией», — сказал Очвинников.

По его словам, бизнес вне политики, а свою компанию он считает международной. Буквально через день Фёдор Овчинников в том же Facebook заявил, что был шокирован реакцией украинцев, а также сообщил об угрозах своему основному украинскому партнеру — Руслану Филобоку.

«Сегодня наш франчайзи Dodo Pizza в Украине предприниматель Руслан Филобок и его жена получили реальные угрозы по телефону. Мы действительно недооценили ситуацию. Безусловно, Руслан просчитывал риски, связанные с запуском пиццерии под брендом, который был создан в России, но у него была уверенность, что он сможет объяснить своим будущим клиентам, что люди, которые создают компании, продукты не равны государствам и политике», — отметил Овчинников.

facebook.com/dodopizza

Он добавил, что его компания специально никогда не стремилась к экспансии на украинский рынок, напротив она получала множество заявок от местных предпринимателей, желающих получить лицензию. По его словам, Dodo Pizza выбрала в данном случае не Украину, а команду конкретного предпринимателя-партнера.

«Возможно, Руслан действительно недооценил ситуацию и если он окажется в небезопасной ситуации, мы откажемся от открытия пиццерии. Более того, мы будем на этом настаивать. Мы ведь даже не сами рискуем. Это бизнес и жизнь Руслана. Это не стоит никакого бизнеса», — написал российский бизнесмен.

Он также добавил, что любит Украину, где в одной из деревень проводил в школьные годы — там, по его словам, вообще не говорили по-русски. Там он впервые попробовал крепкий алкоголь и влюбился в девушку-пастушку, а по ночам катался на мотоцикле по полям. Овчинников пояснил, что по его мнению, речь не идет о том, что русских украинцы ненавидят только за то, что они из России, а все на самом деле «очень и очень сложно».

Пост вызвал аналогичную реакцию. К примеру один из украинских пользователей написал, что любить Украину не надо, а русские украинцам не братья: «Украинцы — часть большой европейской семьи, с общими ценностями и путем развития. А вы, Россия, культурная периферия, представители которой, надеюсь, скоро станут нерукопожатными во всем мире».

30 декабря Фёдор Овчинников написал, что его партнеры из Запорожья отказались от открытия пиццерии по российской франшизе, и компания, учитывая ситуацию, поддерживает его решение.

«Даже Руслан, будучи украинским предпринимателем, недооценил риски и ситуацию. Мое отношение к Украине и украинцам после этой истории нисколько не изменилось (…) И мы верим, что когда-то между нами все будет хорошо. Make pizza. Not war», — заявил Овчинников.

Отметим, что связанный с Россией бизнес продолжает присутствовать на украинском рынке. Например там работает более десяти ритейлеров российского происхождения, чья общая доля в местной рознице, по украинским данным, составляет около 5%. Однако их число сокращается. Так, страну покинули бренды Kira Plastinina, обувная сеть Centro и магазины BeFree, принадлежащие российским компаниям. Однако продолжают работать в стране магазины «Спортмастер», Ostin, Gloria Jeans, Bosco Sport, Incity и Carlo Pazolini.