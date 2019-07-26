https://static.news.ru/photo/fb3e77ea-af91-11e9-b3e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины обвинила российских пограничников в том, что они по ночам освещают корабли украинской службы в Азовском море «зелёным лучом». Киев видит в этом угрозу безопасности своих моряков.

С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зелёного цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут, — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства, оно также продублировано в Facebook «Операции объединенных сил в Донбассе».

Отмечается, что «сеансы» начинаются после 21 часа и продолжаются несколько минут. Вреда здоровью и технике после них зафиксировано не было. Тем не менее пограничники «приняли соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала» и пожаловались в военную прокуратуру.

Ранее News.ru писал о том, что Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США. Речь идёт о TSA и RAPISCAN, они установлены в населённых пунктах погранпропуска Большая Писаревка и Николаевка на границе с РФ, а также в Староказачье на границе с Молдавией. Благодаря этому оборудованию планируется выявлять и пресекать любые попытки незаконного перемещения на территорию Украины радиоактивных веществ и ядерных материалов.



