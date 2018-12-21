Украинские депутаты просят Порошенко объявить войну России

https://news.ru/storage/news/9263056213a3dd2bb68523c45bcf7f55/616e3108-a362-4917-9503-dd25ecafe617_850.jpg Микола Лазаренко/president.gov.ua

Пётр Порошенко

Украинский парламентарий Виталий Куприй подготовил проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой об объявлении войны России. Документ зарегистрирован на сайте Верховной рады, но текст его пока недоступен.

Из названия проекта следует, что автор предлагает президенту также разорвать дипломатические отношения с Россией и прекратить транспортное сообщение между двумя странами.

Украинские законодатели и представители правительства далеко не в первый раз выступают с такими инициативами. Однако все эти предложения не получали необходимого количества голосов в Раде. В частности, от разрыва дипотношений с Москвой Киев удерживает то, что на территории России находится порядка трёх с половиной миллионов украинцев.

Отношения между РФ и Украиной обострились в конце ноября после задержания в Керченском проливе двух украинских судов и катера, нарушивших государственную границу России. В Киеве предложили считать экипажи этих судов военнопленными.

Ранее News.ru сообщил о том, что Украина начала переброску своих войск к берегам Чёрного моря. По словам Порошенко, это делается с целью защиты от возможной агрессии со стороны России. Президент РФ Владимир Путин считает, что Киев идёт на обострение отношений ради поднятия рейтинга главы государства.