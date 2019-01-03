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Украине предложили поучиться выборной демократии у России

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Руслан Бальбек

политика [ версия для печати ]

Съездить в Россию на мастер-класс по проведению демократических выборов предложил украинским политикам депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Он заявил, что это необходимо для того, «чтоб демократические выборы на вкус попробовали, чтоб увидели избирательный участок, а не объект „админресурса“ по фальсификации подсчёта голосов».

По мнению парламентария, действующей украинской власти лучше потерять голоса избирателей, чем увидеть избирательную трагедию действующего режима Петра Порошенко.

«Гражданам Украины предлагается голосовать везде, где это сопряжено с максимальными трудностями, чтобы люди махнули рукой и не пошли, а значит, можно было снова петь о происках России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее, как сообщал News.ru, украинский Центризбирком объявил о закрытии всех избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.


#украина #выборы #демократия
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