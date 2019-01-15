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Украинцы станут жителями России по упрощенной схеме

АГН «Москва» эксклюзивы

политика [ версия для печати ]

Депутаты Госдумы во вторник, 15 января, приняли в первом чтении законопроект, направленный на решение проблем граждан России, которые направили в посольство Украины заявление о выходе из имеющегося у них украинского и желают поступить на муниципальную службу и государственную службу РФ.

Поправки в Закон «О гражданстве РФ» ранее в Госдуму внесла группа депутатов от фракций «Единая Россия» и КПРФ.

Законопроектом, в частности, предлагается установить, что «гражданин Украины, приобретший гражданство России и получивший документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, признаётся на территории Российской Федерации лицом, не имеющим украинского гражданства, на основании добровольного волеизъявления, если он направил заявление об отказе в соответствующий полномочный орган».

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что на сегодняшний день проблема заключается в том, что бывший гражданин Украины не может быть принят на госслужбу по причине двойного гражданства. По действующему законодательству исключительно заявления о выходе из гражданства Украины недостаточно, необходимо получить от украинских властей подтверждение, однако, как правило, этого не происходит. Законопроект предлагает решить эту проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме, без подтверждения с украинской стороны, сказал парламентарий.

Олег Нилов («Справедливая Россия») рассказал News.ru, что фракция добивалась несколько лет, чтобы такой закон был принят.

Со своей стороны депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») уточнил News.ru, что законопроект касается такого момента — наш гражданин может уведомить, что у него есть возможность (после отмены гражданства Украины) занимать госдолжности в России.

«Наши граждане, которые имели гражданство Украины, могут подать уведомление на подачу получения упрощенного варианта. Речь идёт пока только о гражданах Украины», — сказал он.


#украина #госдума #россия #ГРАЖДАНСТВО
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