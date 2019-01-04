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Украинцы назвали требования к новому президенту

Sergey Kovalev/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Большинство украинцев (55,9%) заявили о желании видеть на посту президента страны политика, способного остановить войну. Другим популярным качеством главы государства должно быть умение отстаивать интересы рядовых граждан, так считают 44,5% опрошенных жителей Украины.

Также обязательными требованиями стали компетентность в экономических вопросах (44,1%), нетерпимость к коррупции (44%) и умение управлять страной (40,1%). Такие данные опроса сообщает центр «Социальный мониторинг».

Опрос проводился с 16 по 22 декабря 2018 года. В нём участвовали более двух тысяч человек из всех регионов. Уровень статистической погрешности не превысил 2,2%.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко стал самым нежеланным из существующих кандидатов на пост главы государства. 51,9% опрошенных никогда не проголосовали бы за него. Второе место в антирейтинге у Юлии Тимошенко. За неё в любом случае не отдадут свои голоса 28,9% респондентов.


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