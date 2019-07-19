https://static.news.ru/photo/a9ea047e-9d06-11e9-afa3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские пользователи отреагировали на инцидент с участием президента Владимира Зеленского и министра обороны Степана Полторака. По мнению большинства, украинский лидер так и не научился культуре поведения и всё чаще демонстрирует своё истинное лицо.

Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения, — указала пользователь Светлана Рябова.

Однако нашлись и те, кто поступок президента одобрил и, более того, посчитал, что он сделал правильно, «только мало».

Ранее в Интернете появились кадры, где Зеленский резко отталкивает от себя министра обороны Степана Полторака. Инцидент произошёл во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Украинский лидер беседовал с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком. Рядом с ними были министр обороны и ещё два человека.

Как писал News.ru, этот инцидент уже прокомментировали в администрации президента Украины. Как заявил заместитель главы офиса Зеленского Руслан Рябошапка, глава государства не толкал Полторака, а просто попросил его немного отойти.