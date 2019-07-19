Украинские пользователи отреагировали на инцидент с участием президента Владимира Зеленского и министра обороны Степана Полторака. По мнению большинства, украинский лидер так и не научился культуре поведения и всё чаще демонстрирует своё истинное лицо.
Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения, — указала пользователь Светлана Рябова.
Однако нашлись и те, кто поступок президента одобрил и, более того, посчитал, что он сделал правильно, «только мало».
Ранее в Интернете появились кадры, где Зеленский резко отталкивает от себя министра обороны Степана Полторака. Инцидент произошёл во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Украинский лидер беседовал с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком. Рядом с ними были министр обороны и ещё два человека.
Как писал News.ru, этот инцидент уже прокомментировали в администрации президента Украины. Как заявил заместитель главы офиса Зеленского Руслан Рябошапка, глава государства не толкал Полторака, а просто попросил его немного отойти.