То ли в Киеве соскучились по провокациям в отношении России, то ли украинские военные пытаются выслужиться перед своим новым главнокомандующим. Как бы там ни было, но в среду ВМС Украины «выстрелили» в медиапространство «тревожной» новостью с международных учений Sea Breeze-2019. Наши соседи обвинили российских моряков в провоцировании опасной ситуации на Чёрном море. Ответ, как обычно, был подчеркнуто спокойным.

Не секрет, что при Петре Порошенко украинские Вооружённые силы устраивали различные провокации против ВС России обычно накануне его зарубежных вояжей. Чтобы потом главнокомандующему было на что пожаловаться своим западным покровителям. С приходом к власти Владимира Зеленского в Киеве не многое, но кое-что все же стало меняться. Сменилась, очевидно, и провокационная тактика.

Не так давно Зеленский прокатился по нескольким столицам. Гостил в Берлине, но не очень успешно. Был и в Канаде, где ему пообещали оружие для борьбы с «российской угрозой». И даже никаких провокаций для этого не понадобилось. Затем принимал у себя в Киеве высокопоставленных гостей из ЕС. И опять тишина на всех «фронтах».

Но стоило дипломатическим баталиям отшуметь, как ВМС Украины напомнили о себе. Не исключено, что тут не обошлось без «ценных» советов американских друзей, которые играют первую скрипку на проходящих в Чёрном море учениях Sea Breeze-2019. Манёвры достаточно крупные. В них задействовано около 30 кораблей из многих стран НАТО. Заканчиваются они 12 июля.

Но уж как-то слишком тихо с «условным противников» сражались натовцы на украинской территории. Участникам, видимо, не хватало «изюминки». Утром 10 июля её обнаружили и явили миру.

Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze-2019, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» около 8.00 утра 10 июля, провоцируя на опасную ситуацию, зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группы международной коалиции, — говорится в сообщении пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Корабль Черноморского флота, добавили украинские военные, «был опрошен» фрегатом «Гетман Сагайдачный» в соответствии с международным протоколом, но якобы российские моряки сделали вид, что у них «проблемы со связью».

Какие проблемы могут быть у боевого корабля со связью, от которой во многом зависит успешное выполнение поставленных перед моряками задач? Нет сомнений, что только очень неопытный мореход станет подставлять борт своего корабля под практические стрельбы корабельной артиллерии. Даже находиться в непосредственной близости от района этих учений, честно говоря, опасно.

Особенно если учесть, что украинские военные ранее уже демонстрировали свои «умения» в уничтожении далеко не боевых целей. А, к примеру, гражданских лайнеров. Напомним, что в октябре 2001 года украинской ракетой был сбит самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь». В той трагедии погибло 66 пассажиров и 12 членов команды.

Иными словами, становиться мишенью для участников американо-украинских учений экипаж «Сметливого» явно не собирался. О чём и сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Сметливый» Artem Topchiy/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности, — пояснили российские военные.

В действительности, экипаж этого боевого корабля в настоящее время выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству.

При этом «Сметливый» действует в строгом соответствии с нормами международного права, — подчеркивается в сообщении.

Вот вам и вся «опасная ситуация»!