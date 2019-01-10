Украина продолжит пользоваться Керченским проливом

https://news.ru/storage/news/5297f30ef8903e84e2dc11257ebb91df/9f8169fe-e102-46e4-970d-3302043658f4_850.jpg most. life/Global Look Press

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда продолжат пользоваться Керченским проливом и будут заходить в порты Азовского моря.

«Такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы… Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив, когда в этом будет необходимость», — сказал он в интервью изданию «Урядовий кур'єр».

Ранее News.ru писал, что экс-глава Генштаба Военно-морских сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал лучшую стратегию поведения в Керченском проливе. По его мнению, украинские военные корабли должны заранее готовиться к входу в Керченский пролив, включив средства видео- и аудиофиксации на выходе из Одессы. Если данные условия будут соблюдены, то Москва в любом случае окажется «в проигрыше», так как покажет, что произошедшие в ноябре события «были произволом».