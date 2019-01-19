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Украина призналась в российском происхождении топлива для танков

Минобороны Украины

политика [ версия для печати ]

Точку в скандале, связанном с закупками Украиной топлива для военных нужд, поставил официальный Киев. Там объяснили, что нефть закупают российскую. Но всё-таки у Белоруссии, в уже переработанном виде.

По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгия Туки, у Украины есть альтернатива — закупать топливо в Европе. Однако, признал он, страна его попросту не «потянет» финансово.

«Нам приходится покупать большое количество топлива <…> у Белоруссии, которая <…> вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — рассказал политик в эфире телеканала «112. Украина».

Ранее информация о том, что танки украинской армии заправляют белорусским бензином, появилась в некоторых СМИ. Глава республики Александр Лукашенко попытался отмежеваться от скандала, заявив, что «всё дизельное топливо российское».

После того, как Киев раскрыл информацию о закупках топлива, в Госдуме указали на циничность позиции украинских властей. Там отметили, что одной рукой они подписывают очередной антироссийский закон, а другой «кладут в карман российские товары», пусть и прошедшие белорусский фильтр.

«"Наши торговые связи с Россией разорвать невозможно, но мы её осуждаем, да" — примерно такой лозунг может висеть на дверях администрации Порошенко», — цитирует RT депутата Дмитрия Белика.

Парламентарий добавил, что на Украине «продолжают делать вид, что ничего не видят» и никаких товаров РФ в страну не экспортирует. Для этого, по его мнению, и изобретаются все «хитрые схемы» с экспортом через другие страны. В данном случае через Белоруссию.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко, как сообщал News.ru, ранее подчеркнул, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. По его словам, «играть на этой теме очень опасно».


#нефть #украина #россия #Белоруссия #топливо
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