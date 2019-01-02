Политолог: националисты из Киева пойдут на «экспорт»

https://news.ru/storage/news/545cdf0dfb06e8b376421eb51b66494a/5b5f8103-0555-4671-9851-aafa55fe7a0f_850.jpg Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неонацистские шествия на Украине не заметили в Европе

Прошли уже сутки после того, как в Киеве торжественным факельным шествием отметили 115-летие Степана Бандеры. Меж тем на Западе крайне вяло осудили «новый государственный праздник» украинцев, по сути представляющий собой шабаш неонацистов, — критику позволили себе лишь отдельные представители бундестага и президент Чехии Милош Земан.

Как уже сообщал News.ru, шествие в честь Степана Бандеры состоялось 1 января 2019 года. Поклонники основателя УПА (Украинская повстанческая армия — организация, запрещена в России) прошли от оперного театра в центре Киева. Националисты прошли строем, одетые в камуфляж, неся плакаты с изображениями Бандеры, сжигая файеры и крича «Слава Украине!» Помимо этого, они раздавали горожанам открытки, где были написаны поздравления с Новым годом и с днём рождения пособника фашистов, а ныне национального героя Украины Степана Бандеры. Шествие направилось к Майдану, где состоялся митинг. Одним из самых красноречивых стал народный депутат Андрей Ильенко, сообщивший собравшимся, что «Украину не спасут клоуны, олигархи, а только националисты».

Европа практически молча восприняла шествие украинских неонацистов. Лишь президент Чехии Милош Земан призвал чешское руководство выразить протест против «возвеличивания военных преступников» на Украине, однако сделал это не официально, а, как заведено у многих политиков сегодня, через своего пресс-секретаря в Twitter. Не одобрил происходящее на Украине и депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

«Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма», — цитирует ФАН Быстрона.

В остальном же событие прошло незамеченным. Отчего европейцы не хотят придавать значение героизации фашистских приспешников на Украине? На этот вопрос News.ru ответил политический аналитик Александр Асафов.

— Александр Николаевич, зачем, на ваш взгляд, Украине новые праздники такого сомнительного свойства?

— Киевская власть старательно строит новый украинский исторический миф, с новыми героями, новыми праздниками — старательно создает антирусский мир. И даже такая фигура, как Степан Бандера, возводится в иконостас. Мы видим торжественные факельные шествия, которые являются частью широкой государственной идеологической программы. Украина «откатывает» классическую программу тоталитарного режима. И при этом, конечно, декларируется принадлежность к Европе, хотя для тех такие мероприятия и такое поведение максимально токсичны. Европа прекрасно помнит итоги Второй мировой войны и помнит Нюрнбергский процесс.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Разве в интересах Украины делать что-то, что Европа не одобряет?

— На Украине надеются, что эти их игрища по так называемому «нацбилдингу» (национальному строительству) не будут замечены и не будут осуждены. Они используют определённый аванс доверия. Тем не менее задача выполняется, люди начинают вживаться в продвигаемые идеи. Деятельность бандеровцев во времена Второй мировой для них уже не какая-то неприятная, постыдная часть истории, а новая идея, поддерживаемая правительством страны. И цель правительства Украины состоит не в том, чтобы произвести впечатление на нас с вами или на своих сограждан среднего и старшего возраста. Цель пропаганды — молодёжь.

— Что именно хотят посеять в неокрепших умах?

— Молодёжь нужно лишить общечеловеческого иммунитета на нацизм. Нацизм должен стать частью мироустройства в сознании молодых людей. Люди в нацистской форме, человеконенавистнические лозунги — всё это становится частью государственной программы новогодних праздников. Нужны новые праздники, максимально оторванные от общего прошлого с Россией, да и от всех остальных государств, чтобы показать исключительность и самостоятельность новой украинской нации.

— В Европе лишь Польша планомерно позволяет себе «лёгкую» критику неонацизма. Почему?

— Это вопрос национальной польской памяти. Бандеровская идеология напрямую запрещена в Польше законом, принятым сеймом. Для них последователи Бандеры являются последователями людей, которые жесточайшим образом убивали их предков в сотрудничестве с Гитлером и по собственной инициативе тоже. В Польше помнят и волынскую резню, и подавление варшавского восстания, в которой отличились не только эсэсовцы, но и представитель украинской повстанческой армии. Варшавское восстание для поляков — как для нас Сталинград. Одно из важнейших исторических событий, трагическая дата. Они это называют победой духа. И вопрос не в обиде на украинцев — поляки прекрасно осознают, куда ведёт бандеровская идеология и кто в ней назначен врагом, потому что в известной кричалке присутствуют в уничижительной трактовке не только москали и евреи, но и ляхи. Поляки усматривают в культе Бандеры антипольские настроения, но возражения против этого в Польше звучат не очень громко. Польша опасается «наказания» со стороны США, например, лишения скидки на американский сжиженный газ. Вся остальная Европа предпочитает придерживаться политики «избирательной слепоты», не замечая нацистских маршей в Прибалтике, не замечая культа Бандеры на Украине, также для того, чтобы не спровоцировать охлаждения и без того непростых отношений с США.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press Пётр Порошенко

— Какова позиция США — поощряют ли Штаты национализм на Украине?

— США поддерживают нынешний украинский режим и позволяют ему всё это проводить. Выступление, которое может позволить себе против событий в Украине, например Венгрия, может повлечь охлаждение отношений, и этого все боятся. Есть страх тех, кто управляет Украиной на самом деле, и это не Киев — это Вашингтон. И Вашингтону всё равно, что происходит на Украине, лишь бы это имело враждебный, подчёркнуто антироссийский характер. Главное, чтобы это создавало проблемы Москве.

— США далеко, Европа рядом. Неужели европейцам не страшно растить нацистов у себя под боком?

— В Европе прекрасно осознают всё происходящее. Не так давно был эпизод, когда украинские юноши приехали в Рим и избили там людей в метро, выкрикивая нацистские лозунги. Европа понимает, что вся эта дрянь со временем пойдёт к ним на экспорт.

— Можно ли подводить какие-то промежуточные итоги смены политической власти на Украине? Стал ли жить лучше простой народ?

— Люди сейчас бегут из страны в поисках хоть каких-то заработков. Именно поэтому в праздновании в честь Бандеры принимает участие в основном ядерный электорат действующего президента страны, который сегодня разыгрывает максимально радикальную карту для того, чтобы этот электорат не упустить. Те, кто уехал, на это тоже взирают, мягко говоря, с изумлением, а те, кто остался, либо участвуют в этом, либо стараются не замечать, поскольку их жизнь — это выживание в условиях сурового экономического кризиса. У них нет времени разбираться в Бандерах и Шухевичах; они понимают, что если они выскажут публичное неодобрение, то к ним будут применены репрессии — как со стороны государственных силовых структур, так и со стороны националистов, которые представляют собой фактически дублирующую силовую систему, формально никому не подчиняющуюся.