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Украина через ЕСПЧ требует от РФ освободить моряков

AP/ТАСС

политика [ версия для печати ]

Киев направил в Европейский суд по правам человека иск против России с требованием признать незаконным арест моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу номер 55 855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли», — написал в Facebook заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков. Политики считают, что рождественские праздники задержанные должны провести в кругу семьи.

25 ноября суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли огонь по ним. Украинская сторона утверждает, что Россия была проинформирована о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны, писал News.ru.


#украина #ЕСПЧ #керченскийпролив
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