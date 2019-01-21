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Украина боится усиления РФ за счёт «Северного потока — 2»

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

политика [ версия для печати ]

Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» усилит положение России в сфере поставок газа в Европу.

По словам исполнительного директора группы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Северный поток — 2» позволит России отказаться от транзита газа через Украину. Это сильно ослабит позиции Украины в случае каких-либо переговоров.

«И Россия, как она всегда этого хочет, с позиции силы будет что-то пытаться диктовать как Европе, новому составу Европейской комиссии, так и политикам на Украине после выборов», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что Украину на трёхсторонних переговорах по газу с Россией и ЕС будет представлять глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Встреча пройдёт в Брюсселе 21 января.


#северныйпоток-2 #газопровод #Нафтогаз
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