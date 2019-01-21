Украина боится усиления РФ за счёт «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/60d48a26ed464eed5e0e2ba0958b1de7/36e562bd-4467-4334-8f9c-f3a38676571d_850.jpg Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» усилит положение России в сфере поставок газа в Европу.

По словам исполнительного директора группы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Северный поток — 2» позволит России отказаться от транзита газа через Украину. Это сильно ослабит позиции Украины в случае каких-либо переговоров.

«И Россия, как она всегда этого хочет, с позиции силы будет что-то пытаться диктовать как Европе, новому составу Европейской комиссии, так и политикам на Украине после выборов», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что Украину на трёхсторонних переговорах по газу с Россией и ЕС будет представлять глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Встреча пройдёт в Брюсселе 21 января.