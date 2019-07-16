https://static.news.ru/photo/8263249a-a7dc-11e9-96de-fa163e074e61_1024.jpg Нормандская четвёрка Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внешнеполитические советники глав государств стран «нормандского формата» — Украины, России, Германии и Франции — договорились об обмене удерживаемыми лицами. Это должно произойти в течение месяца, сообщил замглавы администрации украинского президента Вадим Пристайко.

По его словам, рассматриваются форматы «10 на 10» и «15 на 15».

В принципе мы не зацикливаемся сейчас вокруг количества людей. Наша задача сейчас — пoлучить наших людей назад, — цитирует Пристайко ТАСС .

Он отметил, что стороны пока что не определились с конкретным количеством человек, которых предстоит обменять.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Тогда Украина тогда получила 73 человека и отдала 233.

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.