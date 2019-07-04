https://static.news.ru/photo/df35fbf6-9e55-11e9-af54-fa163e074e61_1024.jpg Антон Пантин Фото: anton.pantin.3/facebook.com

Депутат от «Единой России» в Югорске Александр Беккер получил дисциплинарное взыскание в виде замечания. Причиной стали угрозы физической расправой и изнасилованием, которые политик произнёс в адрес своего бывшего коллеги и журналиста Антона Пантина.

По словам парламентария, подобное решение комиссии по этике делает возможным его исключение из партии.

Ещё одно такое замечание, и меня исключат из партии, — рассказал он URA.RU .

Он отметил, что не считает обвинения обоснованными. Пантин, по словам депутата, является обманщиком и скандалистом.

Его оппонент утверждает, что наказание, напротив, оказалось слишком мягким.

То ли комиссия по этике в Москве полное фуфло у единороссов, то ли Беккер настолько крут, что за угрозы изнасилованием и причинением тяжкого вреда здоровью федеральные партийные мужи оценили всего лишь на замечание, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что громкий скандал разгорелся в Иркутской области вокруг сбора помощи для пострадавших от паводка. Одна из жительниц Ирина Шипова рассказала, что её попросили наклеить на коробки с вещами и продуктами специальные надписи, на которых изображён логотип «Единой России».