Сергей Труш Фото: Сергей Труш/vk.com

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, задекларировавшего за 2018 год доходы в размере трёх копеек, обнаружили скрытый заработок. Как сообщает местная прокуратура, за минувший год Труш заработал более 92 тыс. рублей.

В целях устранения нарушений антикоррупционного законодательства прокурор области Руслан Медведев 11.07.2019 председателю Законодательного Собрания области внес представление, которое находится на рассмотрении, – говорится в сообщении.

Как ранее писал News.ru, депутат рассказал, что не получает зарплату в Заксобрании, а является самозанятым и время от времени берёт заказы, применяя свои навыки дизайнера.

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