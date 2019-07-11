https://static.news.ru/photo/a56c3fcc-a3d0-11e9-b173-fa163e074e61_1024.jpgСергей ТрушФото: Сергей Труш/vk.com
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, задекларировавшего за 2018 год доходы в размере трёх копеек, обнаружили скрытый заработок. Как сообщает местная прокуратура, за минувший год Труш заработал более 92 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений антикоррупционного законодательства прокурор области Руслан Медведев 11.07.2019 председателю Законодательного Собрания области внес представление, которое находится на рассмотрении, – говорится в сообщении.
Как ранее писал News.ru, депутат рассказал, что не получает зарплату в Заксобрании, а является самозанятым и время от времени берёт заказы, применяя свои навыки дизайнера.