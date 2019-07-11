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Споры в Ормузском проливе должны решаться с помощью диалога, свобода судоходства должна быть обеспечена безоговорочно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В любом случае мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры....