Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что запрет российских властей на полёты из РФ в Грузию является необоснованным.
Недавнее решение России запретить полёты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз, — сказал Туск на пресс-конференции после переговоров с лидером Грузии Саломе Зурабишвили в Батуми.
С 8 июля Россия, как и было запланировано, прервала прямое авиасообщение с Грузией.
Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уверены в возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, но пока говорить об этом преждевременно.