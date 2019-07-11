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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не желают связывать себя ограничениями в сфере стратегической безопасности. Причём длится это уже последние несколько лет.

Судя по их действиям, они стремятся иметь возможность беспрепятственно проецировать и использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира, — заявил дипломат, выступая на заседании в Госдуме. Он также...