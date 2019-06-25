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Переговоры между секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном завершились в Иерусалиме.

В ходе встречи политики обсуждали проблемы, касающиеся Сирии. Их беседа продлилась более двух с половиной часов, передаёт ТАСС .

До начала переговоров представители трёх стран успели вместе сфотографироваться и выслушать приветственную речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин, скорее всего, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.