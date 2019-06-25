https://static.news.ru/photo/19f853c4-9717-11e9-ae66-fa163e074e61_1024.jpg Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали в Иерусалиме переговоры по вопросам Сирии.

Перед тем как они удалились в отдельную комнату, к ним с приветственной речью обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также все трое успели сфотографироваться с премьером и кратко пообщаться перед началом церемонии.

Как ранее писал News.ru, 24 июня в Иерусалиме прошли переговоры между Николаем Патрушевым и Джоном Болтоном.