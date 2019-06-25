Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали в Иерусалиме переговоры по вопросам Сирии.
Перед тем как они удалились в отдельную комнату, к ним с приветственной речью обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Также все трое успели сфотографироваться с премьером и кратко пообщаться перед началом церемонии.
Как ранее писал News.ru, 24 июня в Иерусалиме прошли переговоры между Николаем Патрушевым и Джоном Болтоном.