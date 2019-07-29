https://static.news.ru/photo/e9eae0ca-b205-11e9-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Юлия Серебрянская Фото: Юлия Серебрянская/facebook.com

Центризбирком России принял жалобы на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы от трёх человек, сообщается на сайте ЦИК.

На рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и Ивана Жданова.

В ЦИК уточнили, что по закону кандидаты в депутаты Мосгордумы в случае несогласия с позицией городской избирательной комиссии по итогам рассмотрения жалоб на действия окружных комиссий имеют право подать обращение в судебные органы или в Центризбирком страны. Решения окружных комиссий напрямую в ЦИК РФ обжалованы быть не могут.

Ранее News.ru писал, что из 57 кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, которым было отказано в регистрации, есть те, которые «несправедливо не зарегистрированы», считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор подчеркнула, что в случае подтверждения незаконности отказа все стоящие за этим должны понести наказание.