https://static.news.ru/photo/5662996c-b5be-11e9-bb20-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Преграда на пути установления партнёрских отношений Москвы и Вашингтона давно «мертва». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией — ред.). Это было очень тяжело (сделать) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва, — цитирует американского лидера РИА Новости .

«Охотой на ведьм» глава Белого дома называет расследование спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера о вмешательстве Кремля в американские выборы. Поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года закончился безрезультатно. В апреле 2019 года Мюллер объявил о завершении работы над делом, после чего подал в отставку.

Ранее, как писал News.ru, Трамп выразил уверенность, что Соединённые Штаты и Россия смогут выйти на новые договорённости о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений. По его словам, это пошло бы на пользу всему миру.