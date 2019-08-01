https://static.news.ru/photo/15235ef8-b4a8-11e9-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает введение блокады или карантина против Венесуэлы.

Об этом он сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, однако не поделился подробностями обсуждений, передаёт Bloomberg .

Как писал News.ru ранее, самолёт Военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы. Об этом сообщил командующий комплексной аэрокосмической обороной вооружённых сил республики Хуан Тейсейра Диас.