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Трамп выводит войска из Сирии в надежде отвлечь критиков

The U.S. Army/flickr.com

политика [ версия для печати ]

Одной из причин вывода американских войск из Сирии является желание президента США Дональда Трампа сместить акценты критики в свой адрес. Такого мнения придерживается посол Сирийской Арабской Республики в КНР Имад Мустафа.

По его словам, сейчас внимание критиков главы Белого дома сосредоточено на внутриполитических проблемах. Начав вывод войск, Трамп надеется, что его противники переключатся на поиск недостатков во внешней политике страны. Он же будет делать акцент на победе над терроризмом и необходимости возвращения военнослужащих домой, отметило издание New Inform. 

Ещё одну причину ухода американцев из страны сирийский дипломат видит в желании Вашингтона предотвратить сближение Турции и России и восстановить своё влияние над Анкарой.

Впрочем, решение американских властей о выводе войск в любом случае соответствует национальным интересам Сирии, добавил посол в беседе с РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что вывод американских военных из Сирии продлится свыше двух месяцев. Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что данное решение представляет собой новую фазу кампании против террористов. 


#сша #сирия #ВОЙСКА
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