Трампу рекомендовали оценить вторжение США в Ирак

https://news.ru/storage/news/d8e0bfe760b7c6d4cbbe109e2a941517/55e7e1af-b07c-43d2-a47d-2ba8e43041dd_850.jpg The U.S. Army/flickr.com

СССР распался из-за экономических причин, а президенту США Дональду Трампу не стоит обсуждать эту тему, считает член Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, американскому лидеру следует оценить вторжение США в Ирак и блокаду Кубы.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление Трампа о том, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане. Клинцевич подчеркнул, что Россия сама даст оценку событиям своей истории, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Трамп заявил, что СССР распался из-за войны в Афганистане. По словам американского лидера, Советский Союз просто обанкротился из-за боевых действий в Центральной Азии.