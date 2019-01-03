Трампу рекомендовали оценить вторжение США в Ирак

СССР распался из-за экономических причин, а президенту США Дональду Трампу не стоит обсуждать эту тему, считает член Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, американскому лидеру следует оценить вторжение США в Ирак и блокаду Кубы.
Таким образом сенатор прокомментировал заявление Трампа о том, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане. Клинцевич подчеркнул, что Россия сама даст оценку событиям своей истории, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Трамп заявил, что СССР распался из-за войны в Афганистане. По словам американского лидера, Советский Союз просто обанкротился из-за боевых действий в Центральной Азии.