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Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, он прибыл в Иерусалим для участия в трёхсторонней встрече советников по нацбезопасности Израиля, России и Соединённых Штатов, чтобы обсудить текущее развитие событий в регионе.

Сильные отношения премьер-министра Нетаньяху с обоими президентами — Путиным и Трампом — повышают шансы на успех и на большее согласование политики этих трёх великих стран по критически важным вопросам безопасности, — подчеркнул он.

Как писал News.ru писал, ранее Путин заявил, что политическая система США ограничивает возможности американского лидера в вопросе развития отношений с Россией.