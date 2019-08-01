https://static.news.ru/photo/c763637e-b49e-11e9-b5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл конструктивный и короткий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома.

Трамп сообщил, что переговорил с российским президентом о лесных пожарах и предложил помощь. Он отметил, что это был «конструктивный разговор».

Ранее News.ru сообщал, что глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьёв выразил благодарность американским коллегам за готовность оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Он не исключил, что ведомство воспользуется предложением США.