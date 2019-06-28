https://static.news.ru/photo/c8069e8e-9966-11e9-be59-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы, — сказал Трамп.

Об этом он заявил в первые минуты встречи с Путиным, пишет ТАСС . Как писал News.ru, Путин и Трамп обменялись парой фраз перед церемонией фотографирования и официальным открытием саммита в японской Осаке.

В преддверии саммита Трамп заявлял, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, а также конфликты в Сирии, Афганистане и Венесуэле.