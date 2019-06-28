Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.
У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы, — сказал Трамп.
Об этом он заявил в первые минуты встречи с Путиным, пишет
В преддверии саммита Трамп заявлял, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, а также конфликты в Сирии, Афганистане и Венесуэле.