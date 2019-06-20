https://static.news.ru/photo/a62d3fbc-9302-11e9-8a02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский и американский лидер встретятся на G20.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с российским лидером состоится на саммите G20, который пройдет 28–29 июня в японской Осаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 июня утверждал, что график Владимира Путина ещё формируется и конкретной информации по поводу диалога глав двух государств пока нет, сообщает РИА Новости .

Ранее Трамп и Путин встречались трижды: два раза на саммитах G20 в Гамбурге и Буэнос-Айресе и один раз в Хельсинки.

Обсуждение возможной встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным преждевременно, поскольку поведение Москвы не соответствует ожиданиям Лондона. Об этом заявили в канцелярии британского политика, как писал News.ru ранее.