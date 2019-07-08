https://static.news.ru/photo/d7f3d5ae-a10f-11e9-88c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп прокомментировал диптелеграмму в МИД Британии, в которой его назвали «неумелым» и «некомпетентным».

Трамп заявил, что «посол не служил на благо Соединённого королевства» и добавил: «Мы не являемся фанатами» этого человека», сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, посол Великобритании в США Ким Даррок отсылал в МИД своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера Дональда Трампа. В частности, в депешах глава Белого дома был назван «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».