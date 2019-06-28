https://static.news.ru/photo/133efdfe-9a63-11e9-b4f7-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова его российского коллеги Владимира Путина о либерализме могут отражать положение дел в некоторых американских городах.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке. На вопрос, согласен ли он с мнением Путина, который заявил, что либеральная идея «себя просто изжила окончательно», Трамп ответил, что ситуация в некоторых городах США позволяет ему понять причины таких суждений.

Он видит, что происходит в США, и это, вероятно, не позволяет ему сказать, что всё идёт отлично, — сказал американский лидер.

В качестве примера он привёл Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где, по его словам, управляет «группа удивительных либералов», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина посетить Москву в мае 2020 года. Американского лидера пригласили на торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Трамп на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.