Президент США Дональд Трамп заявил, что слова его российского коллеги Владимира Путина о либерализме могут отражать положение дел в некоторых американских городах.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке. На вопрос, согласен ли он с мнением Путина, который заявил, что либеральная идея «себя просто изжила окончательно», Трамп ответил, что ситуация в некоторых городах США позволяет ему понять причины таких суждений.
Он видит, что происходит в США, и это, вероятно, не позволяет ему сказать, что всё идёт отлично, — сказал американский лидер.
В качестве примера он привёл Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где, по его словам, управляет «группа удивительных либералов», передаёт
Ранее News.ru писал, что лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина посетить Москву в мае 2020 года. Американского лидера пригласили на торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Трамп на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.