https://static.news.ru/photo/2e458fe8-9a34-11e9-9f16-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп и Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Susan Walsh/AP/TASS

Американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану грядущим приобретением Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400. Глава США также призвал Эрдогана организовать работу по оборонному сотрудничеству в направлении укрепления НАТО. Об этом сообщили в Белом доме после переговоров глав государств на саммите «двадцатки».

Президент выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400 и призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО, – цитирует сообщение Белого дома РИА Новости .

Трамп отметил, что ситуация с покупкой Турцией российских ЗРК является проблемой. Американский президент считает, что сделку допустила администрация экс-главы США Барака Обамы, запрещавшей Эрдогану приобретать ракеты Patriot.

Ему не позволяла купить их администрация Обамы, пока он не заключил сделку по покупке других ракет. Так что он покупает другие ракеты, и вдруг внезапно они говорят — ну, теперь ты можешь купить наши ракеты. Так вести дела нельзя. Ничего хорошего в этом нет, – сказал Трамп.

Как ранее писал News.ru, российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года. Первые ЗРК могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить техническому обеспечению С-400 турецких специалистов.

Как заявил исполняющий обязанности Минобороны США Марк Эспер, Турции придётся выбирать между приобретением российских систем ПВО и участием в программе по истребителю F-35.