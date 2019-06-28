https://static.news.ru/photo/4380ea3e-9a33-11e9-bdbf-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» было «достигнуто многое» в сфере торговли между странами.

Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю, — сказал Трамп в эфире телеканала «Россия 24».

Саммиты G20 проходят ежегодно. Нынешняя двухдневная встреча в Осаке на искусственном острове Сакисима стала уже 14-й по счёту. До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съехались в японский город, их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.

Как ранее писал News.ru, в ходе двусторонней встречи в рамках саммита G20 в японской Осаке Китай и США договорились о возобновлении торговых переговоров.