https://static.news.ru/photo/4ed34816-95c7-11e9-ab62-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Guido Bergmann/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.

Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю, — заявил американский лидер в интервью телеканалу NBC .

Ранее News.ru писал, что группа конгрессменов от Демократической партии США, известная как «Коалиция синей собаки», выступила за введение новых санкций в отношении России. Основанием для этого они называют «вмешательство» в президентские выборы в 2016 году.