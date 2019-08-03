Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора обсудили перспективы смены посла Штатов в Москве Джона Хантсмана.
По словам источников, главы двух стран отметили, что из-за ожидаемого ухода дипломата возникнет необходимость найти нового посла, однако они не назвали имена возможных кандидатов.
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Ранее News.ru сообщал, что посол Соединённых Штатов в России намерен до конца нынешнего года оставить свой пост и вернуться на родину. Этот шаг связан со стремлением Хантсмана принять участие в выборах губернатора штата Юта.