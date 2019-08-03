https://static.news.ru/photo/5bcb615c-b5c5-11e9-a55d-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман (младший) Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора обсудили перспективы смены посла Штатов в Москве Джона Хантсмана.

По словам источников, главы двух стран отметили, что из-за ожидаемого ухода дипломата возникнет необходимость найти нового посла, однако они не назвали имена возможных кандидатов.

Как сообщает CNN , в последние несколько месяцев Хантсман устроил «что-то вроде прощального тура» перед отъездом из РФ.

Ранее News.ru сообщал, что посол Соединённых Штатов в России намерен до конца нынешнего года оставить свой пост и вернуться на родину. Этот шаг связан со стремлением Хантсмана принять участие в выборах губернатора штата Юта.